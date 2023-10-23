蔡英文總統23日上午接見「美國外交政策全國委員會（NCAFP）訪問團」(總統府提供)

蔡英文總統今天接見美國智庫訪問團重申，臺灣有意願也有能力，與國際社會共同因應新興問題和挑戰。期盼臺美未來區域的合作和對話更加緊密，共同維護全球民主的安全和永續發展。訪團代表艾略特則強調，他們相信，對話是維護區域和平、穩定及繁榮的最佳途徑。

「美國外交政策全國委員會（NCAFP）訪問團」今天赴總統府拜會蔡英文，訪團成員包括美國外交政策全國委員會會長艾略特、亞太安全論壇主任董雲裳、副主任李瀅、太平洋世紀研究所所長薄瑞光、美國全球戰略諮詢公司資深副會長胡克、布魯金斯研究院桑頓中國研究中心主任何瑞恩等人。

蔡英文提到，最近國際局勢動盪，她相信訪團透過這次來訪，將能對臺灣及整個區域所面臨的挑戰，有更全面的理解。這些年來，「美國外交政策全國委員會」定期針對臺美關係及臺海情勢發表報告，她感謝大家促成多邊對話，深化臺美關係，並讓區域安全獲得正向發展。

她說，臺灣和美國不僅彼此持續加深合作，也與其他民主夥伴有更緊密的互動。像是上周臺灣、美國、日本及澳洲四方合作的「全球合作暨訓練架構」（GCTF），剛舉辦了研習營，共同討論海上災害對策。這場活動除了跟聖露西亞合辦，也有來自印太和加勒比海地區，共13個國家共襄盛舉。

蔡英文強調，臺灣有意願也有能力，與國際社會共同因應新興問題和挑戰。身為國際社會負責任的一員，我們會持續努力維護區域的和平穩定，並為世界貢獻良善力量。

訪團後續還將到亞洲其他國家進行訪問，她期待訪團在行程結束後提出的觀點和結論，也期盼未來區域的合作和對話更加緊密，共同維護全球民主的安全和永續發展。

艾略特在代表訪團致詞時表示，這是繼去年12月後再次來訪，NCAFP這些年來，致力舉辦各種非正式的三方討論及對話，並邀請來自臺北、北京及美國的專家學者及相關同仁參與。他們相信，對話是維護區域和平、穩定及繁榮的最佳途徑。