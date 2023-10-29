台灣交通經常登上國外社群媒體版面，美國Youtuber崔璀璨（Tristan H.）日前觀察到台灣行人過馬路有一種特別的景象，綠燈過馬路看到秒數已經在倒數，就會開始跑步，但過一半之後馬上變成慢慢走，好奇問馬路過半是有什麼特權嗎？

崔璀璨在Youtube貼出影片，表示台灣人在綠燈過馬路秒數只剩2、3秒時會開始奔跑，但只要走過一半就會慢慢走，疑惑問「請問在台灣過半有特權嗎？」還現場捕捉到行人過馬路真的一開始用跑的，在倒數完腳步就慢下來，讓身為美國人的她看了很不解。

影片曝光後，許多網友紛紛留言「當你跑到一半時，發現今天的運動量已達上限...」、「前半生努力ㄧ點，後半生就輕鬆一點。這是台灣文化，懂了嗎？」、「哈哈，大部分是跑到一半就沒力了啦」、「真的，我也會這樣，意識到可以安全通過就放鬆。」

也有人解釋，因為紅燈以後，另一邊車子大概還要10秒左右才能通行，目測距離如果走得完的話，就不會用跑的。另一個原因是走快的那一段是「順向等候的車」，避免擋到所以用跑的，然後慢慢走的那一段是對向來車，遠遠會看到人，加上有段距離，且現在規定「斑馬線行人優先」所以走慢點車子也會禮讓。