交通部近期針對行人事故頻率高及傷亡人數較多的路口排序後，全台共列出1000處最優先改善路口。市府交通局1日表示，台南市原先盤點出26處，後續再增加8處，將與原先推動的「百大路口安全行動」一併改善，並向中央申請經費；至於台南市的「行人專用時相及早開時相」，截至10月20日止也較上月增加111處，全台增加最多，獲交通部肯定。

據了解，今年5月初台南發生3歲女童走斑馬線過馬路被左轉車撞上身亡事故後，交通部為洗刷「行人地獄」的汙名，火速下令全台各縣市全面推動「行人專用時相」及「行人早開時相」，並強調這是短期內避開人車衝突最有效的方法。

交通局指出，今年全市新增行人專用時相70處，目前已達112處，年底之前還將增加30處；至於行人早開時相今年也新增200處，目前已達215處，預定年底還將增加100處。

另外，交通局也強調，根據交通部道安資訊平台最新統計，今年1至8月30日台南市的交通事故死亡人數192人，較去年同期減少8人，比率下降4％；常見的機車事故也減少11人，比率下降7.9％；高齡事故則減少5人，比率下降6％。

交通局還說，台南市從10月28日零點起，試辦中西區中正路及府前路全線單向2車道路段開放機車行駛內側車道，以及各路口不強制兩段式左轉後，相關工作均已同步展開，包含拆除路口兩段式左轉牌面及刨除路段上禁行機慢車標字等工作，預計2周內完成；交通局也將於試辦期間密切監控並滾動檢討各路段汽、機車事故數量及肇因變化情形，作為推動其他試辦路段的參考。

交通局提醒，部分有左轉車道的路口，如中華西路與府前路口、永福路與府前路口、忠義路與府前路口、南門路與府前路口、開山路與府前路口等，機車應提前進入左轉車道依序排隊停等，待左轉燈號亮起再循序左轉。

交通局認為，市府道安團隊除針對試辦路段對外宣導外，也將於監理單位辦理機車考照講習、至高中職與大專院校進行道安宣導時，特別加強宣導左轉彎時應注意對向來車及應先變換至內側車道靠左行駛等安全駕駛行為，並配合在交通局網站設置宣導專區，以事故形態影片及正確駕駛行為等教材，讓民眾了解正確的用路觀念。