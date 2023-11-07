EMU100型自強號11月12日將從彰化開行至田中站進行展示。（台鐵提供／蔡亞樺台北傳真）

11月12日上午9點40分在田中站準時開賣「台日友好一日限定超值包」，內含限定便當、紀念車票。（台鐵提供／蔡亞樺台北傳真）

11月12日上午9點40分在田中站準時開賣「台日友好一日限定超值包」，內含限定便當、紀念車票。（台鐵提供／蔡亞樺台北傳真）

交通部台鐵局2018年與日本信濃鐵道簽訂友好鐵路協定，今年適逢5周年，為慶祝雙方友好，台鐵局特別出動2組EMU100型自強號，並將其中一組回復英國原廠塗裝，11月12日從彰化開行至田中站展示，當天在田中站大廳販售限量300份的台日友好一日限定超值包。

台鐵局表示，台鐵與信濃鐵道簽訂友好鐵路協定，台鐵EMU100型自強號與信濃鐵道115系列車互換彩繪塗裝，雙方同名車站田中站締結姊妹站，今年適逢5周年，台鐵其中一組EMU100型自強號回復英國原廠塗裝，11月12日將從彰化開行至田中站展示，並邀請日本長野縣沿線代表及信濃鐵道社長率隊前來一睹「英國貴婦」風采。

11月12日當天於田中站大廳販售限量300份的「台日友好一日限定超值包」，每人限購2份，超值包內含台中鐵路餐廳攜手信濃鐵道研發的限定「信州味噌排骨便當」與「同名車站友好締結紀念名片式車票」，憑紀念車票即可上車參觀並於車上享用便當。

台鐵局指出，上午9點40分 田中站開賣「台日友好一日限定超值包」及鐵道限定周邊商品，10點40分 EMU100型自強號抵達田中站，11點於車站候車室舉辦台日鐵道田中站締結5周年紀念活動，EMU100型於田中站內靜態展示到中午12點10分。

締結5周年，台鐵局規畫5大活動，包括近距離捕捉列車動態運行畫面、完整蒐集兩種彩繪塗裝、親身體驗EMU魅力、車頭特製車銘版及乘務人員穿著信濃鐵道制服。