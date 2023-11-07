洪姓男子（中）涉嫌毀損宮廟打火機，警方法辦並將他強制送醫。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

38歲洪姓男子6日下午1點多到台南市中西區南沙宮開基包公廟，因拜拜點不著打火機，氣得拿多個金爐供香客燒金紙的打火機朝地上摔毀，由於洪男不只一次到宮廟作出奇怪行徑，廟方晚間9點多提出毀損告訴，警方7日凌晨將洪男帶回依法送辦，並聯繫衛生局人員到場評估後，依精神衛生法將其送醫強制治療。

據了解，洪男為雲林人，但平日多在台南四處遊蕩，南沙宮開基包公廟的廟方人員昨天下午1點45分，經由遠端監控發現一名穿綠衣男子拿取金爐上供香客點燒金紙的打火機數個，不斷朝地上摔毀，形跡可疑，廟方於夜間9時至台南市警二分局報案及提出毀損告訴。

警方掌握涉案洪姓男子涉案，迅速將他帶回調查。據了解，洪男供稱，是因為去宮廟拜拜，但氣不過打火機點不著，於是朝地上摔毀，警方詢問後，將洪男依涉嫌毀損罪嫌法辦辦，並聯繫衛生局人員到場評估其精神情緒表現異常，依精神衛生法將他送醫強制治療。

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