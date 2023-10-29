「2023日月潭環湖馬拉松」29日從日月潭向山遊客中心開跑，超過6500名跑者共襄盛舉。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭環湖馬拉松不僅是AIMS國際認證賽事，也是亞培世界馬拉松大滿貫分齡賽台灣第1站，今年吸引30多國跑者報名。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

「2023日月潭環湖馬拉松」29日從日月潭向山遊客中心開跑，今年報名人數再度突破以往紀錄，吸引來自美國、英國、南非、日本、新加玻等30多個國家超過6500名跑者共襄盛舉，主辦單位延續「每跑1公里，捐贈 1塊錢」的公益信念，今年捐16萬5000元善款幫助卡努風災災後重建。

日月潭環湖馬拉松由交通部觀光署日月潭國家風景區管理處、中華運動生活協會共同舉辦，今年邁入第10屆，不僅是國際馬拉松暨長跑協會(AIMS)國際認證賽事，同時為亞培世界馬拉松大滿貫(AbbottWMM)分齡賽台灣第1站賽事，40歲以上跑者可於一年期限內累積積分，取得參加世界馬拉松大賽的機會，每年吸引國內外跑友造訪日月潭。

亞培公司贊助日月潭馬拉松賽事，並提供營養品作為健康補給，今年更攜手埔里基督教醫院組織千歲跑團，由醫護人員及在地樂齡長者等，一起走出戶外邁向健康。

第10屆日月潭環湖馬拉松活動，報名42公里全程馬拉松的有1000多名跑者，29公里超半馬有4000名，6公里健走組有1500多名，總計6500多名跑者；中華運動生活協會延續參賽選手「每跑1公里，捐贈1塊錢」的公益信念，共捐出16萬5000元善款給「南投縣卡努颱風災後重建愛心基金」，祈願災後重建工程順利完成。

日月潭風管處表示，為提升活動多元豐富性及帶動地方產業發展，每年10月、11月舉行日月潭花火音樂嘉年華年度盛會，11月4日「樂舞映明潭音樂會」、11月18日「NTSO臺灣管樂團花火音樂會」，邀大家來日月潭聆聽動人心絃的樂音、觀賞絢麗燦爛的花火，活動期間還有打卡抽好禮、搭乘(台灣)好行住宿抽好禮等優惠。