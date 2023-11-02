日月潭花火音樂嘉年華第2場、4日傍晚移到伊達邵碼頭廣場，有《拍手歌》享譽國際的台灣原聲童聲合唱團、邵族杵音及在地演藝團隊輪番表演，讓遊客感受原住民等多元族群的熱情，晚間7時半在伊達邵水域將施放360秒煙火。

日月潭風景區管理處指出，11月4日傍晚5時在伊達邵碼頭舉行「樂舞映明潭音樂會」，由地主隊、邵族杵音藝術團率先演出，表演1934年邵族人因日月潭水庫完工迫遷至伊達邵後，在日月潭在地發展出歷史最為悠且久獨特的觀光展演，特別是2段杵音江加入邵族語演唱歡迎歌，為音樂會揭開序幕。

另外以《拍手歌》享譽國際的台灣原聲童聲合唱團，團員來自玉山山麓各部落的原住民孩童，其，清澈、純淨又和諧的合音被喻為天籟，他們從台灣唱到奧地利維也納大教堂，更在金馬獎最佳紀錄片《看見台灣》上獻聲，他們站在玉山山頂上演唱天籟的畫面深植人心，每次演出都是一票難求，這次在伊達邵演唱。

日月潭風管處表示，除了邵族杵音藝術團、台灣原聲童聲合唱團，當天還邀請在地傑出演藝團隊，如達瑪巒文化藝術團、薪傳舞蹈團、曼暉舞蹈團、喜裂克文化藝術團、虹谷樂團等，讓遊客感受在地多元文化融合的魅力。