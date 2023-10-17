藍白合會談陷入僵局，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室昨晚表示，希望在未來三天內能盡快進行第二次會面」，協調出一個「折衷方案」。民眾黨總統參選人柯文哲競辦主任周榆修今天呼籲，國民黨說明民主初選到底怎麼做，如果有方案出來，也不是不能談，也沒有不談。

周榆修今天上午接受主持人黃暐瀚《POP撞新聞》廣播專訪。對於幕僚二次會，周榆修指出，本來就沒有一定是禮拜二，那是溝通上落差，當時在會談現場是說，再來看看最快禮拜二是不是可以，但時間不是重點，內容才是重點，僅此於此，就是溝通上的落差，今天下午不會見面。由於國民黨希望3天內能藍白二會，這周會有可能再見面嗎？周榆修說，如果有方案出來，也不是不能談，也沒有不談。

周榆修說，現在民眾很關心兩造提出的方案，大家會關注怎麼做，柯辦提出全民調，針對互比、對比，公式怎麼算，取樣、時間、到底是哪幾家，會負責任地，用很快的速度提出，當時提出5家平家，但是還是要進一步說明，讓國民黨夥伴知道，也讓民眾都曉得，針對金溥聰提民主開放式初選，到底怎麼做，也可以跟民眾說明。

周榆修指出，事先不知道金溥聰會提民主初選，柯營一開始講民調，金溥聰有提對民調的疑慮，後來提開放式初選，當下沒有走到外面去，當下黃珊珊就提到1998年新黨的經驗，自己提的是1995年是民進黨的經驗，那個經驗不是不好，而是現在時間剩這樣，當時民進黨花了很長的時間，特別跟國民黨說會有遊覽車動員。

周榆修指出，金溥聰說，「不會呀，那個是造勢」，他則說，「造勢都會載了，這個不會載嗎？」金表示，現在是民主國家，有誰載會被發現，周直言，問題是被發現都載完了。

至於會談中有跟柯聯繫？周榆修說，會上沒有。他說，兩造有默契，針對不一樣意見的就把它擺旁邊，會議記錄也很清楚，國民黨主張民主開放初選、民眾黨主張全民調，兩條意見併呈。

對於金溥聰抱怨翻臉就翻臉，周榆修指出，會談客氣跟禮貌是基本，態度客氣，但是堅持說這個要先保留，兩造意見不一樣，自己看到同業眼睛睜那麼大。黃暐瀚問，「你跟黃珊珊聽到民主初選眼睛也蠻大的？」周點頭說，「有一點」。

黃暐瀚詢問，民眾黨提出的是民調、國民黨民主初選，可否撒尿牛丸摻在一起做，一半民調一半民主初選？周榆修回應，「那個撒尿牛丸內容是什麼，要拿出來講啊，不能說這個叫撒尿牛丸，攪一攪，嘴巴張開到下去，咕嚕咕嚕咕嚕咕嚕」，可以談啊，問題是那個是什麼東西，到現在也沒講。

談到民主初選的疑慮，周榆修說，除了時間，再來，國民黨提22、23個縣市或73個選區，大家都曉得，很多立委是單一選區，他以宜蘭為例，投開票所要設宜蘭市還是羅東？南澳、蘇澳、大同、三星怎麼投票？澎湖要設在馬公嗎？那白沙、西嶼的人怎麼處理？設金門金城嗎？那小金門的人怎麼辦？簡單想就知道，那實在是嚇死人的工程，當然金溥聰說，「不會啊，我們有投黨主席的經驗」。黃暐瀚則問是否提到在哪投票，在國民黨黨部嗎？周表示，都沒講。

周榆修表示，第一是時間，二是這個方式民眾不曉得，要講到清楚有一點難，還要簽認同卡，另外，這是政黨辦的，要怎麼杜絕，北投區投一投再去士林區投一投？遊覽車載的話算嗎？那中巴算不算？又開始落入無限迴圈。