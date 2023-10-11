以巴衝突擴大，為聲援以色列，台北101大樓今晚6點半至10點，將點亮「與以色列同在」訊息。曾來過台灣的以色列人Dudi Kogan已與哥哥一起投入戰場，他說自己「一定會回來」。儘管以色列氣氛緊張，不過住在當地的「以色列美角」表示，在這裡工作或定居的外國人或配偶「目前我們沒有聽說有誰要離開的」。

今晚台北101大樓將點亮的字幕是由外交部提供。以色列駐台辦事處感謝台灣的聲援，並透露，辦事處同仁也摺了千字鶴為家鄉和平祈禱，並且希望罹難者安息。

「杜芬疏失博士」也在粉專和YouTube影片中貼出版主與Dudi Kogan連絡的訊息，影片中Dudi對台灣人的聲援表示感謝，他說自己還在等候部隊的調派，但他的哥哥已經在前線，目前正在迦薩南部。

Dudi表示，這場戰爭可能持續很久，他也不知何時能結束，因為黎巴嫩也已加入了戰局。版主提到，台灣網友歡迎他再回台灣玩，Dudi則回應「我一定會回來的，我一直在這裡跟人談到台灣的事情」。

儘管以色列情勢緊張，但目前人在特拉維夫的背包客波阿斯表示，他這次來以色列是為了休息，也拜訪許多沒見的客戶。原本旅程順利進行，直到7日清晨半夢半醒間看到手機許多訊息，打開看才知道以色列發生大事。但他目前並沒有要提早回台。

住在以色列耶路撒冷的「以色列美角」也透過粉專表示，耶路撒冷有些餐廳之前沒開，事件後的第四天開了。但是大部分的人都還是一樣，沒必要不會出門，她可以理解有些朋友要提早結束以色列的旅程，因為現在是戰爭的氣氛，不是旅遊的氣氛。

但「以色列美角」說，在這裡工作或定居的外國人或配偶，目前都沒有聽說有誰要離開的。她舉例，同大樓鄰居其實情緒非常崩潰，說「這就是大屠殺！」並表達了擔憂，因為她曾經歷所有的戰爭，但問她會不會想要先離開以色列一陣子時，她立馬展現出很堅強的一面「不可能！為什麼要離開？這裡是家。」