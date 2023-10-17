哈瑪斯突襲以色列，以色列也全力反擊。總理納坦雅胡不但成功迅速組建聯合政府，還親自視察軍隊，看似這場仗應能提高納坦雅胡的聲望，但最新民調顯示，有高達56％人民認為戰爭結束後納坦雅胡必須下台。媒體人謝寒冰16日在《新聞大白話》節目指出，納坦雅胡要為情報失靈負責，處理完戰爭恐怕就要滾蛋，所以他以掃蕩哈瑪斯為藉口讓戰爭持久化，烏克蘭總統澤倫斯基也靠這個撐住政權，所以這場戰爭還有得拖。

「現在戰爭危急嘛，所以我們臨時叫你處理，等到處理完你就滾蛋！」謝寒冰提到，因為你要為你情報失靈，害死這麼多以色列人負責！

「所以他現在絕對不能停下來！」謝寒冰表示，照裡來說，他的報復其實已經夠了，為什麼？因為他去把加薩走廊北部那些大樓全部轟掉了。巴勒斯坦據說死3000多人，「我跟大家講，絕對絕對不只這個數字！」多少人被埋在下面，根本就挖不出來！

謝寒冰指出，然後接下來這幾天，沒水沒電、沒醫療物資，還要死多少人不知道，然後他現在又準備派地面部隊進去，幹什麼？他其實是有打長期戰爭的準備！「在我看來是這樣，所以他才去跟美國要地獄火飛彈！」地獄火飛彈就是給直升機用的，就是打坦克、打地面建築物。

「我覺得他就是找一個很好的藉口，我要進去掃蕩哈瑪斯！」謝寒冰強調，哈瑪斯在裡頭有2500條地道，我就跟你在那邊慢慢打，反正你美國是冤大頭，你必須要提供給我物資，我就在那邊慢慢耗，耗久了，以色列這邊的死傷如果愈來愈多的時候，以色列那種民族憤慨心就起來了，就會繼續讓這場戰爭持久化，那納坦雅胡的政府就轉危為安。

謝寒冰直言，如果沒有戰爭的話，很多人就開始追究澤倫斯基的責任，所以恐怕在納坦雅胡政府的這種心態下，這場戰爭不會那麼快結束，雖然很多人都已經出來斡旋，希望他結束。可是考慮到以色列人跟納坦雅胡的想法的話，「我認為這場戰爭恐怕還有得拖！」