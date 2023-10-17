英特爾與台積電的競爭近日成為話題，台積電創辦人張忠謀認為，即使技術、良率與服務提升，但對台積電都不是威脅。他指出，若能成本不增加，就能夠在美國本地廠區買到我們現在在台灣產出的晶片，何樂不為，這個就是英特爾憑藉的優勢。前海軍艦長呂禮詩指出，台積電強調服務好、技術領先、良率佳、價格好，張忠謀也曾說要當終端客戶價值的提供者，根據張忠謀說的經驗曲線，英特爾要達到這四好還要再七年。

台積電運動會14日登場，張忠謀與夫人張淑芬親臨現場，針對媒體提問對美國亞歷桑納新廠的看法，他表示台積電已經跟20幾年前不同，不論人才、資金、技術都強很多，有很好的經驗曲線，相信美國廠會有更好的準備，其美國建廠的夢想也許在今天就能實現。

「我們這樣講，以後歷史上，大加一定會記得蔡英文這一任總統！為什麼這麼說？」呂禮詩16日在《盧秀芳辣晚報》節目表示，我們台灣的核心競爭力，事實上拱手給其他國家的，就是蔡英文總統！「在她手上，什麼都要（指被予取予求）！」

呂禮詩提到，華爾街最著名的分析師楊應超，他在講台積電的事情的時候這麼說：台積電應該要說不！不是美國說什麼，台積電就說yes。

呂禮詩指出，台積電以前強調什麼？服務好、技術領先、良率佳、價格好，提了這四好。自己在念MBA的時候，張忠謀曾說，台積電要變成一家什麼樣的公司？叫作「End comsumer provider」，也就是對於終端客戶價值的提供者，所以他才提出這四好。在更之前，他還有一個經驗曲線。

「也就是當產量增加一倍的時候，通常成本會降低2到3成！」呂禮詩強調，我們回頭看英特爾要開始進入、涉足晶圓代工，是七年前，他七年前就有這種「野望」。可是七年之後，他才真正開始進入，那他要怎麼樣才能達到張忠謀所講的經驗曲線？是不是又要再七年才能達到這四好？