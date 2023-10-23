桃園市長張善政上《POP撞新聞》和主持人黃暐瀚談台積電龍潭設廠破局，直指北部用水相對不缺、用電較易調度，且台積電在龍科1期本就有設廠，桃園在水電跟地域性都比較有優勢，會持續盤點其他抗性較小的用地讓台積電考慮，「桃園沒有放棄爭取台積電設廠！」

「龍科三期台積電不來，還有其他候選地點可被考慮！」張善政說，台積電在龍科1期已經有廠，希望舊廠跟新廠盡量接近，跟既有廠房能比鄰作業，他提到，桃園地很大，會再找其他抗爭沒有這麼嚴重、徵收比較容易的地方，讓台積電評斷合不合用，會跟台積電繼續爭取。

提到對科技廠很重要的水、電和土地，張善政說，用水用電不管台灣什麼地方都有困難，但中南部每年都有缺水期，北部相對不缺，用電也常見北電南送，水的問題北部容易調度，電大家差不多，且台積電現在在龍科已經有廠，又希望新舊廠接近，桃園比較有優勢，會持續盤點可能地點給台積電選擇，等到與台積電、竹科管理局談出一定結果後，就會對外宣布。