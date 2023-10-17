立法院17日舉行院會由行政院長進行施政報告，陸委會主委邱太三（右）與行政院長陳建仁（左）回答立委提問。（季志翔攝）

台中捷運藍線成選戰攻防焦點，民進黨質疑路線更改後增加633億預算，國民黨則批爆路線遭前台中市長林佳龍「截彎取直」，被台中市長盧秀燕改回後，卻遭行政院卡關168天。對此，行政院長陳建仁17日重申，台中市政府所提出來的綜合規畫案，在路線、經費及站體上仍有疑慮待釐清，盼地方跟中央繼續加強溝通。

陳建仁上午赴立法院施政報告前接受媒體聯訪，他指出，中央政府大力支持台中捷運藍線，希望地方跟中央繼續加強溝通，以專業方式做最好的檢討，讓台中市路網能夠更加地普及，所有台中市民都能夠受益。

此外，媒體問及，約定轉帳成詐騙溫床，金管會研擬防詐三招出擊，最快11月底前拍板。陳建仁指出，政府在打詐的工作上一向不遺餘力，從識詐、阻詐、堵詐跟懲詐四個方面來進行，然後盡量地來減少接觸、減少誤信還有減少受害。

陳建仁說，最近民間也推動AI鷹眼計畫，並且金管會也對於異常帳戶端做很好的監控，舉例來說，到目前為止，在臨櫃阻詐部分已經有48億的金額被阻攔住，有很好的成果，此次金管會要推出的預約轉帳部分，也是阻詐很重要的工作，若能做得成功，就可以使阻詐工作更加完善，減少國人身家財產的損失。