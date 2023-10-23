衛福部提出「夜班加薪」，立委參選人蔡壁如23日痛批，民進黨只是為了選舉滅火。（蔡壁如提供）

台灣醫療工會聯合會發起「醫療勞權大遊行」，超過500多人走上街頭，諷刺醫療現場猶如地獄；曾任台大醫院急診室護理師20餘年的民眾黨台中市第1選區立委參選人蔡壁如23日痛批，賴清德超級外行的政見「增加護理系學生」，衛福部提出「夜班加薪」，只是為了選舉滅火，製造對立，民進黨從來不思考如何讓護病比合理。

蔡壁如說，台灣醫護人員長期不足，護病比高到嚇人，有護理師執照的護理人員，寧願轉行也不做這行，民進黨的衛福部高官們知道原因嗎，即使夜班加薪了，那日班呢，健保總額專款專用難道不會有排擠，衛福部這樣做，是為了加深院內對立嗎？

蔡壁如表示，因為長期護理人力不足，所以在護理人員內有一種排班，被戲稱為「花花班」，護理人員常常是上完夜班接著上日班，又或是幾個日班之後再接連著夜、日班，甚至有人3天內就上完3個排班，這叫「花花班」，她就是長期排「花花班」的當事人。她痛批衛福部為了選舉提出夜班加薪政策，又刻意製造日夜班對立，試問「花花班」正常嗎？如何補足醫護人力才是重點吧。

蔡壁如說，疫情期間雖然艱辛，但救病扶傷是醫護的天職，當時有大量的退休醫護返回崗位。「都撐過了疫情，為什麼還爆出大量的出走潮？是因為被逼到忍無可忍的地步！」而民進黨政府說話不算話，當初衛福部說好的抗疫津貼，真的發到護理人員手上的寥寥無幾，所以才會有只拿到「侮辱性極強」的9塊錢津貼的荒謬。

蔡壁如說，自己現在選舉的台中市第1選區，也有不少醫院，在大都市的醫院護病比都很吃緊了，在海線地區當然更吃緊，而海線地區長者多，長照需求大，慢性病照護與相關人力的規畫更是刻不容緩。蔡壁如以媽媽立委自許，「讓壁如進立法院，顧大家的健康！」