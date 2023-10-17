行政院政務委員羅秉成、打詐辦主任李明憲、內政部長林右昌、警政署長黃明昭、刑事局長周幼偉等人皆出席領軍打詐。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

為提升民眾識詐免疫力，警政署發出「反詐召集令」，17日下午在台北車站一樓大廳多功能展演區，舉辦「反詐召集令：麥擱騙啦！防詐5不，反詐騙專線165」記者會，並邀請戲劇女神安心亞、影視歌三棲藝人蔡昌憲、金曲歌王王宏恩、超人氣明星IP柴語錄等人出席力挺。

行政院政務委員羅秉成、打詐辦主任李明憲、內政部長林右昌、警政署長黃明昭、刑事局長周幼偉等人皆出席領軍打詐，羅秉成表示，反詐不僅是政府重視，更是全民須共同關注的議題，本次創新以反詐歌曲及12位名人情境共演式影片強化民眾反詐知能，運用跨部會、跨部門、跨領域合作提高打詐量能，達到「三減目標」，也就是「減少接觸、減少誤信、減少損害」，從金融、網路、電信等源頭來阻斷詐騙集團的「人流、金流、物流」。

內政部長林右昌表示，此次針對老、中、青3代製拍3系列共12支反詐主題影片及創新反詐曲風舞反詐，期能拋磚引玉，引起社會各行各業重視，攜手各地方政府也一同合作反詐，警民持續創意發想，將識詐及反詐觀念觸及各個層面，推廣至家庭、學校及社會每個角落。

為強化全民反詐騙意識，行政院今年7月份滾動式修正並核定「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5」，其中在「識詐」面由內政部主責，警政署因應層出不窮且不斷翻新的詐騙手法，發想影片宣導主題，包括AI深偽技術、投資詐騙、愛情交友詐騙、假買家、假賣家、假公務員詐騙、車手與收簿手責任、防詐金融圈存、詐欺刑責提升、網路社群堵詐快速通關機制、攔阻、詐騙後求助管道等主題，提供民眾快速辨偽、提升反詐知識守荷包，避免落入詐騙集團各式話術及手段。

警政署更祭出分齡、分眾宣導原則，企劃12位來自各領域的名人及擁百萬粉絲網紅謝承均、張家瑋、林嘉愷、陳德烈、安心亞、王宏恩、吳鳳、蔡昌憲、許伯、柴語錄、Fubon Angels啦啦隊的丹丹與蓁蓁、喪屍老爸、統神等人拍攝反詐騙影片，以老、中、青三世代常見情境，製拍「反詐世家」、「反詐聖手麥可潘」、「機智社團生活」等3系列計12支宣導影片，期許透過名人情境共演的方式，分齡分眾融入民眾日常，增加全民識詐及反詐免疫力，12支影片將在發布會後分系列於全台網路、電子戶外等媒體播送，以期達全民識詐及詐騙減害效果。