雲林縣22日新27例登革熱確定病例，全都在斗六市，全縣累計557例。防疫人員持續進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時展開附近住戶健康監視、診所發燒症狀就醫民眾追蹤關懷。
雲林縣目前經疾管署確認確診已累計557例，其中古坑鄉420例最多，其次斗六市103例，另外斗南鎮8例、林內鄉7例、虎尾鎮6例、西螺鎮6例、莿桐鄉3例、台西鄉1例、大埤鄉1例、麥寮鄉1例、二崙鄉1例。
縣衛生局表示，天氣已轉涼，雲林縣登革熱疫情雖有趨緩趨勢，但孳清還是很重要，呼籲民眾不論平日或假期，不可忘記「巡、倒、清、刷」，定期巡視家戶內外，清除閒置容器等孳生源，同時配合政府防治工作，以降低病媒蚊密度。
衛生局指出，登革熱的症狀包含後眼窩疼痛、骨關節疼痛，皮膚紅疹、腹痛等，因早期症狀與新冠肺炎及流感相似，故發病初期較難區分。如出現疑似症狀，請盡速就醫，並告知醫師相關活動史。
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