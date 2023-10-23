雲林縣23日新增6例登革熱確定病例，分別為古坑鄉5例、斗六市1例，全縣累計563例。防疫人員持續進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時展開附近住戶健康監視、診所發燒症狀就醫民眾追蹤關懷。

雲林縣目前經疾管署確認確診已累計563例，其中古坑鄉425例最多，其次斗六市104例，另外斗南鎮8例、林內鄉7例、虎尾鎮6例、西螺鎮6例、莿桐鄉3例、台西鄉1例、大埤鄉1例、麥寮鄉1例、二崙鄉1例。

縣衛生局表示，登革熱感染初期會有發燒、頭痛、肌肉或骨頭酸痛等現象，部分患者會感到食慾不振。此外，噁心、嘔吐、腹瀉等也是常見症狀，上述症狀都容易使病患因水分流失處於缺水狀態，多數人感染初期補充水分並多休息，可以自然痊癒。

但部分病患，尤其是曾感染過其它型別病毒，或是年紀大、有慢性病，都是引發登革熱重症的高危險群。雖然引發重症確切因素尚未完全明瞭，但多數研究顯示，病患因微血管通透性增加，造成血管內的水分（血漿）滲漏至血管外，導致休克與後續併發症，是造成重症與死亡的重要原因。