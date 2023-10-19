台南本土登革熱19日新增205例，累計已達1萬5759例，登革熱稽督大隊持續針對疫情熱區執行防治孳清稽督工作。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市本土登革熱逐漸降溫，本周已是連續第3周病例數呈現下降，累計至目前已有1萬5759例，統計從15日至19日共新增1032例，上周同期則為1157例。台南市登革熱防治中心強調，面對疫情仍不可鬆懈，各項稽查持續，至15日已針對違規情況開出2230張行政裁處書，請民眾務必落實環境巡檢，以免觸法傷荷包。

台南今天新增205例，分別為東區40例、北區及永康區各29例、中西區22例、南區21例、安南區20例、安平區7例、佳里區及歸仁區各6例、仁德區及關廟區各5例，麻豆區、新化區、新營區及七股區各3例，安定區及官田區、龍崎區各1例。

由於疫情熱區包括東區、南區、北區、中西區、安南區、安平區、永康區、仁德區、歸仁區及關廟區等10個行政區，每天持續有病例數發生，台南市登革熱稽督大隊持續針對這十區嚴格執行登革熱防治孳清稽督工作，透過宣導市民家戶自我檢查清理及稽查作業，確保動員孳清落實程度。

統計本周累計社區稽查2萬3669戶，其中11戶為陽性戶，發現1662個積水容器，22個陽性容器，顯示社區仍存在潛在病媒蚊孳生源。截至10月15日也已針對違規情況開出2230張行政裁處書，其中環保局依據廢棄物清理法、空地空屋管理自治條例及環境清潔自治條例1612張，包含孳生病媒蚊及環境髒亂1122件、空地雜亂387件、資收物違規堆置103件，衛生局則依據傳染病防治法開立618張裁處書。

登防中心呼籲，如查獲陽性病媒蚊孳生源將依傳染病防治法第25條逕行舉發，無勸導改善期，並依同法第70條處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。