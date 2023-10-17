登革熱疫情整體逐漸趨緩，但仍處於流行期，上周本土新增1521例登革熱本土病例，並新增9人重症、7人死亡，單周死亡數創下新高，分別為6例台南、1例雲林個案。且再度新增1例母子垂直感染個案，新生兒出生後4天就發燒，就醫採檢確診，目前仍就醫治療中。為國內第3例母子垂直感染個案。

疾病管制署今日公布國內上周新增1521例登革熱本土病例，個案居住地仍以台南市為最多，有1283例、高雄市119例、雲林縣32例，年齡介於未滿10歲至90多歲。

確診個案中，新增本土重症病例9例及死亡病例7例。死亡病例介於40多歲至80多歲，其中6例具潛在病史，於發病後2至58日內因病情惡化不幸過世。

另外這次重症個案中，出現一名母子垂直感染個案，疾管署防疫醫師林詠青表示，這名個案是出生五天大的北部男嬰，媽媽生產前兩天出現發燒肌肉痠痛，生產後隔天，做了採檢，確診登革熱，小孩出生時沒有感染症狀，但第5天發燒，採檢確診，目前仍在新生兒加護病房治療中，

疾管署發言人曾淑慧表示，國內近7日新增本土病例數較前7日下降，但仍舊處於流行期，今年截至10月16日累計1萬7084例本土病例，個案分布於台南市1萬5303例、高雄市830例、雲林縣531例。

至於個案年齡，介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案占37%，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比(26%)；今年累計本土重症病例96例，另累計死亡病例32例；全國已有半數以上縣市出現病例，病例數為近10年同期次高，評估疫情傳播風險仍高，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。