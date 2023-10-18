為遏止層出不窮詐騙案件，電信業者頻頻出招，中華電信5月推出全面攔阻偽冒成國內市話號碼「+886 0」~「+886 8」的國際來話服務；台灣大7月推出「安心Call」隱碼服務與「反詐戰警」兩大反詐利器；遠傳電信8月推出以888開頭的6碼「專屬短碼簡訊」發送官方訊息，大幅降低被冒名詐騙疑慮，本月遠傳與中華兩家業者再推出全面阻擋「非國際漫遊+8869國際來話」，打造安心防詐生活圈。

遠傳電信表示，自2018年起與刑事局合作，並推出全台首創「AI預測詐騙自動偵測系統」，詐騙偵測率高達92.5%，今年在主管機關NCC指導下，遠傳「非國際漫遊+886 9國際來話」服務已接近完成階段，若發現發話人在國內，該話務卻是國際電話則予以攔阻，本月就能上線測試，下月就能提供民眾完整保護。此外，28日起將導入「行動國際來話語音警示服務」，在接通來話前4碼顯示為「+886 9」的國際電話前，先聽到7秒國、台語警示語音。

中華電信表示，配合政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5」政策，自5月起啟動相關防詐作為，透過行動、市話「國際來話語音警示」服務，已有效防堵85%以上偽冒「+886 9」的境外來電，本月再推出主動攔阻「非國際漫遊+886 9國際來話」服務，遏止國際詐騙。