北市保大員警至三民里重陽敬老活動進行反詐騙宣導。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市三民里14日舉辦「2023重陽敬老活動」，邀集65歲以上長者在活動中心舉辦聯誼活動，北市保安警察大隊聯合社會局、民政局等利用活動機會進行「識詐」宣導活動，針對高齡年長者最容易遇到的詐騙手法，採案例分享的一一解析，讓長者們認識詐騙手法，提升反詐騙的自我保護力。

警政署統計，65歲以上長者以「假投資」、「猜猜我是誰」及「假檢警」詐騙案件受害比例最高，詐騙集團常鎖定生活單純的銀髮族、退休族群下手，利用各種話術或詐騙劇本誘使上當，損失畢生心血。行政院近期提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」四大面向：「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」，三減目標：「減少接觸、減少誤信、減少損害」，民眾應培養「識詐」的意識，全方位降低詐騙案件發生。

保安警察大隊表示，家中如有年長者，可以多關心、共同管理監督長輩的財物狀況，另如接獲電話詐騙，千萬記得「不貪心」、「不匯款」、「冷靜查證」，民眾隨時可撥打165或110諮詢查證。