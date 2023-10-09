巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日向以色列發動大規模火箭彈襲擊，根據以色列國防軍最新數據，哈瑪斯攻擊造成以色列死亡人數已超過700人。而以色列軍方也空襲加薩地區作為報復，根據加薩的醫師透露，不但醫院床位不足，在急診室的地上堆滿屍體，甚至就連實習醫生都獨自管理院內外科，情況慘不忍睹。

以色列對加薩發動轟炸報復，一輛救護車在空襲中幾乎全毀。（圖／美聯社）

綜合外媒報導，在英國慈善機構巴勒斯坦人醫療援助（Medical Aid for Palestinians）成員沙拉比（Mahmoud Shalabi）指出，加薩地區的醫療人員面臨前所未有的緊迫狀況，而急診室的床位也不足，現場宛如「屠宰場」，當地的醫生更是努力的搶救大量湧入的傷患。

沙拉比更說，一位在加薩中部工作的外科醫生告訴他，當地不但缺乏急救所需的醫療用品及藥品，就連一名剛接受普通外科培訓的實習醫師，就已經獨自管理院內的外科2天，因為其他醫生忙著處理更嚴重的傷者。同時根據加薩地區的巴勒斯特衛生單位指出，包括78名兒童在內，總計有436名巴勒斯坦人在空襲中喪命，由於轟炸仍在持續進行，估計數字將會逐漸增加。