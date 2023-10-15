美國總統拜登今天告訴以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），華盛頓正在與聯合國和中東國家合作，「確保無辜平民獲得水、食物和醫療服務」。

法新社報導，兩國領導人之間通電話之際，以色列似乎準備對加薩的哈瑪斯（Hamas）武裝分子發動地面進攻，以色列的封鎖切斷了這片擁擠的飛地的基本必需品。

白宮在關於兩國領袖通話的聲明中表示，「拜登總統重申他支持盡一切努力保護平民」。這份聲明沒有具體提及加薩。

白宮表示：「拜登總統與尼坦雅胡總理討論了美國與聯合國、埃及、約旦、以色列和該地區其他國家的協調行動，以確保無辜平民獲得水、食物和醫療服務。」

白宮表示，拜登今天還與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）交談，並強調了巴勒斯坦人的「尊嚴和自決權」。

根據白宮關於兩位領導人對話的聲明，拜登告訴阿巴斯：「哈瑪斯並不代表巴勒斯坦人民的尊嚴和自決權。」

拜登在電話中也承諾「全力支持」巴勒斯坦自治政府為巴勒斯坦人提供人道援助的努力，「特別是在加薩」。

聲明中寫道：「拜登總統對阿巴斯主席和巴勒斯坦自治政府，表達他在這些重要且持續性努力上的鼎力支持。」