有這麼慘？台南市中西區某處一排電梯透天厝，近日被發現遭到怪手拆除。當地人笑稱是太醜賣不掉，建商無奈之下才會打掉重建，貼出照片後引起討論。

一名網友在臉書《台南府城大小事》貼出兩張怪手正在拆除透天公寓的照片，稱是「是台南市首個蓋的太醜賣不掉然後又重改的建案」，引起當地人討論，有人說「每經過一次都要說一次，真的很醜」、「建商終於凍未條了」、「設計成這樣真的很有勇氣」、「想說怎麼不到10年就拆了，原來是滯銷XD」。但也有人直言「我不在乎外觀，只要好住就好」、「幹嘛拆，可以便宜賣給我啊」。

有知情人士透露：「先前領到使用執照後，正面想從一樓增建到最頂樓，才蓋到二樓就被盯上，所以把增建完成的部份拆除，再貼上二丁掛磚，才會變成這種四不像」。

根據《TVBS》報導，當地房仲表示，建商「打掉重練」理由並不清楚，但這列透天厝外觀確實不太被大眾接受，銷售也的確不理想，推測可能是建商評估後，認為重建利益比較高。