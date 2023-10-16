台南市今天新增208例本土登革熱確診病例，累計病例數1萬5303例。登革熱防治中心表示，每日確診病例數自第39周達到高點後，已經連續第3周呈下降趨勢，本周近2日的個案數較上周同期減少14％，但市府仍不敢鬆懈，持續嚴格執行登革熱防治稽查工作。

登防中心主任蘇世斌表示，市府針對空屋、空地、市場、廟宇及鐵路地下化工程等高風險點加強巡查，從12日至15日共執行11場次聯合稽查，動員118人次，查獲75個積水容器中，有5個陽性容器，均已立即告發並投藥處理，也請權管單位立即改善，並應每日落實巡檢。

另外，市府還持續針對社區中高風險的空屋、空地、屋後溝、天溝等加強稽查，一旦查獲陽性孳生源均立即告發，並移送環保局和衛生局裁罰，截至15日空屋空地已累計舉發597件，天溝及屋後溝累計舉發21件。

市府強調，屋後溝及天溝屬於土地或建物所有權人的權管範圍，請所有權人務必善盡管理維護責任，落實定期巡檢、清除孳生源，避免天溝因結構設計不良或排水孔淤積阻塞等情況導致積水，形成病媒蚊繁殖的大溫床。

今天的新增病例中，以北區最多有39例，東區36例，永康區及南區各26例，安南區25例，中西區18例，安平區16例，歸仁區及佳里區各5例， 新化區3例，仁德區、西港區及新市區各2例，麻豆區、楠西區及關廟區各1例，年齡介於3歲至86歲。