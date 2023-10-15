台南市文和宮14日舉辦廟會，晚間9時許遶境結束，2名素有心結的轎班人員意外掀起口角爭執，圍觀群眾起鬨吆喝開打，遭民眾拍下傳到網路，嘲諷是「廟會日常」、「真優秀」。幸好執勤員警尚未解散，及時拉開雙方，避免發生衝突。

文和宮14日遶境僅有6頂轎、20個陣頭約800人，遶境路線多在巷弄間，14日晚間9時廟會已結束，警員也準備解散，卻意外傳出糾紛。

30多歲的龔姓男子與40多歲的「阿忠」曾是同一轎班成員，彼此熟識，現分屬不同轎班，龔男帶著嘲諷口氣誇對方人紅賺得多，酸言酸語引來「阿忠」不滿回嗆，當場掀起口角。

糾紛現場就在廟前巷弄內，圍觀的上百名民眾有許多轎班成員，順勢起鬨吆喝「打啦打啦」，讓情勢升溫。

在場5、6名警員聽見吆喝聲，急穿越人群拉開吵架的2人，約制雙方，廟方人員也出來勸架，制止一場即將開打的廟會衝突。

龔男事後向警方致歉，坦承與對方素有心結，喝酒講話放肆。

許多圍觀者拍下推擠影片，上傳臉書粉專嘲諷的台灣廟會文化，網友留言諷刺是「廟會日常」、「真優秀」、「又是猴子」。

警方表示，現場因巷弄狹小，影片看似群眾滋事，實際是2人糾紛，並未真正發生鬥毆，勸說後已各自離去，群眾也逐漸解散。