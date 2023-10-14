由體育署、中華民國山岳協會聯合舉辦的第7屆全國登山日健行活動今於台北主場於內湖舉行，融合內湖自然美麗景致與人文風情的健行路線，吸引超過3000人到場參與。

多次參與登山日活動的楊小姐與林小姐表示，「今日的路線算輕鬆休閒，很適合親子參與，而且現場還有提供補給品很讚！」林小姐也推薦登山新手可以從台北近郊開始走起，像是天母古道、軍艦岩、四獸山等，可以當天來回且捷運就能抵達，適合作為新手入門路線。

平時周末喜歡外出運動的Anni、Henri，今日帶著家裡兩隻毛小孩Leia、球球前來參與，除了內湖健行路線外，Henri也推薦難度較低的步道像是草嶺古道、抹茶山、陽明山等，適合帶狗狗一起體驗登山樂趣。

Anni 笑說，「除了爬山偶爾也會帶狗狗一起從事慢跑、游泳等運動，像是米克斯Leia很喜歡去海邊游泳。帶著寵物一起出門運動，是個很棒的休閒活動。」Anni與Henri也提醒飼主們，若要帶狗狗外出運動，除了要準備充足的水、點心外，牽繩也很重要，狗狗才不會在外面走失。

中華民國山岳協會秘書長羅弘安表示，「現在越來越多人加入登山健行行列，除了基本裝備、充足體力外，最重要的就是『安全』，建議大家從事登山活動時，找熟悉路況的旅伴或專業嚮導同行。」中華民國山岳協會除了全國登山日的活動外，平時也會在全台各地舉辦登山活動，由專業嚮導引領大家進入山林一探究竟，鼓勵民眾多多參與。