體育運動志工是各項賽事活動的先鋒，同時也是推展全民運動最佳助手。教育部體育署為了感謝各縣市政府、運動團隊及體育運動志工辛勞付出，已連續5年辦理體育運動志工表揚活動，13日在台南市舉辦「112年社會體育運動志願服務表揚活動」，由體育署呂忠仁主任秘書頒獎，表彰7個縣市的「傑出團隊」及來自11個縣市的25名「活力志工」。

體育署表示，今年各縣市所送推薦報名踴躍，顯示體育運動志工不受疫情影響，持續以熱情及熱忱投入服務。評審委員經過多番討論後，最終評選出「傑出團隊獎」及「活力志工獎」的獲獎名單。

這些志工團隊及夥伴們的服務能量及經驗相當豐富，例如本次獲得「傑出團隊獎」的彰化縣i運動大使團成立4年左右，志工人數已超過700名，常態配合彰化縣政府辦理各項運動i台灣2.0計畫活動，也配合如Be Heroes經典籃球賽、中華職棒例行賽等，服務領域豐富多元。

新竹市微笑志工隊今年再度獲得「傑出團隊獎」，團隊服務內容更是包羅萬象，除了配合新竹市政府協助運動i台灣2.0計畫活動，也提供新竹市運動會志工的服務，不僅如此，他們團隊透過外部資源的連結，參與中華奧會100周年紀念暨2022全國花式滑冰活動，更與馬拉松及路跑活動結合，藉由不同面向服務，提供志工豐富的體驗，不僅培養志工多元服務技能，也持續營造良好的組織特色，連結更多服務資源。

另外，在25位獲得「活力志工獎」的志工，每一位都成就非凡，如宜蘭縣陽光體育志工隊的游建同，早在民國88年就已獲得宜蘭縣志願服務績優人員、92年獲得林務局國家森林志工最佳服務獎章，也陸續獲得其他機關的獎項，雖然去年4月才加入陽光體育志工隊，但他主動積極的態度旋即擔任陽光體育志工隊的組長，不僅具備積極服務的特質，也展現帶領團隊的領導力。

新北市政府體育處志工隊施占首，自93年至投入志願服務的行列，至今服務時數已超過3,339小時，不僅擔任體育處分隊長，也曾於108及109年獲得新北市體育處績優志工獎及熱心服務獎。