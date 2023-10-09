70歲的許姓慣竊，9月30日中午步行路過興隆路二段一處早餐店，見店員在忙著打烊，一時手癢「凍未條」，伸手到收銀機內翻取千元鈔票，竊得1萬1000元，事後店員驚見營業額短少，調閱監視器並報案，員警一看即認出是轄內慣竊，當天下午將人通知到案，許嫌也坦承犯案，並賠償店家，訊後依竊盜罪函辦。

警方調查，李姓慣竊平時領取補助津貼，偶爾打零工賺取生活費，卻在7月底時，趁著貨車司機卸貨，竊取放在駕駛座的背包、財物，遭司機當場發現，先擋著李嫌的去路，報案等候員警到場處理，但移送後並未遭羈押，他釋放後又出來犯案，員警查出短短數周犯案4次。

員警接獲早餐店老闆報案，觀看監視器，員警立刻認出是慣竊，當天下午就通知到案，他也坦承犯案，並賠償店家損失，希望能獲得原諒，並稱自己無法克制，企圖減輕自己的刑責，警訊後依法送辦。

文山第二分局在此呼籲，民眾應妥善保管自身財物，並加強防竊措施，避免讓心生不法之徒有可乘之機會，若發現可疑人士或遭竊情事，應立即報警以維護財產安全。