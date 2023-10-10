台南市一名楊姓男子，去年（111年）6月20日下午3時許，騎機車前往一家陳姓女子經營的檳榔攤，隨即掏出一把手槍，指向在場的陳女、林男等6人，並嗆聲「把錢拿出來」，林男等人將身上的金錢交出後，楊男得手1萬7千元後，立刻騎機車逃離現場。

楊男今年（112年）4月29日上午7時許，再度騎機車，再度前往陳女的檳榔攤，發現檳榔攤裡面沒有人，楊男竊取1瓶保力達（價值50元），當場飲用完畢，隨即騎車離開。

法院審理，楊男對於犯案坦承不諱；辯護人表示，楊男涉犯加重強盜罪，未對被害人造成任何傷害，強盜過程僅歷時數分鐘，陳女在警詢時也說：「楊男拿槍指著我們，要我們拿錢出來，我本來以為他在玩」。

辯護人指出，顯然楊男在客觀上手段尚非兇殘，且楊男案發期間是低收入戶，因經濟壓力所迫，一時失慮，請求依刑法第59條規定酌量減輕其刑。

法官認，刑法之強盜罪，性質上雖為財產犯罪，惟因行為人利用強暴、脅迫之手段為不法行為，而有使被害人之生命、身體安全遭侵害之高度危險，是其法定刑較其他財產犯罪為重。

法官審酌，楊男持具殺傷力非制式手槍至檳榔攤內，以強烈手段強取財物，倘若稍有不慎或遇被害人試圖反抗，後果恐不堪設想，楊男所為，對於人身安全及社會秩序之危害甚鉅。

況且，楊男僅因缺錢花用，即持槍犯加重強盜犯行，強盜金額非少，依社會一般觀念，難認在客觀上足以引起一般同情而有顯可憫恕之情形存在，因認楊男所為之加重強盜犯行，並無適用刑法第59條規定酌減其刑之餘地。

法官日前依犯攜帶兇器強盜罪，處有期徒刑7年6月；又犯竊盜罪，處拘役20日，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！