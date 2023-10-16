彰化縣一名林姓男子，去年（111年）12月26日凌晨3時許，帶了1把長約30公分的尖刀，騎機車前往「鎮海廟」停好機車後，先戴上面罩、口罩及穿上雨衣，隨後持尖刀進入超商，喝令店員打開櫃檯抽屜，林男搶走1萬8千元現金後逃離現場。

判決書指出，林男辯稱：我持刀進超商時，有向店員表示不會傷害他，只是單純要錢而已，我應該是恐嚇取財。辯護人則以林男雖有持刀進入超商，但並未指向店員身體，而且是店員說「錢你自己拿」。

林男拿抽屜的金錢時，店員並無抗拒阻擋，可見是店員不願抗拒，而非無法抗拒或難以抗拒，林男所為並非該當加重強盜，僅是恐嚇取財。

法官認為，按強盜罪之強暴、脅迫，祇須抑壓被害人之抗拒或使被害人身體上、精神上，處於不能抗拒之狀態為已足，其暴力縱未與被害人身體接觸，仍不能不謂有強暴、脅迫行為；強盜罪所施用之強暴、脅迫手段，祇須足以壓抑被害人之抗拒，使其喪失意思自由為已足，縱令被害人實際無抗拒行為，仍於強盜罪之成立。

超商店員向法官表示，超商的SOP就是安全第一，如果遇到搶劫，不要做反抗等激烈動作，生命比較重要，而且縱使沒有SOP流程，其面對林男拿刀進來超商也不會反抗，因為不想要受傷等語。

法官認，足見店員未反抗除了因為超商設置之SOP流程外，更因為擔心自己受有傷害，林男持刀強取財物之行為，已使店員畏懼而未反抗。法官日前依犯攜帶兇器強盜罪，處有期徒刑7年8月。可上訴。