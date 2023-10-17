「我要怎麼跟同學交代？」彰化市１名國中生日前向同學借了１台市價約2萬元的高檔單車，不料停在超商竟失竊，他急得報警。警方將本案比照重大刑案辦理，一連三天調閱路口監視器追查，順利將失竊單車尋回，讓該名國中生破涕為笑。

彰化警分局泰和派出所日前獲報，1名國中生將單車停放在彰化市中山路三段與自由街口的統一超商門市時遭竊。該生表示，失竊的單車要價不斐，是他向同學借來騎的，如今搞丟了，他恐怕賠不起，不知道怎麼跟同學交代。

泰和所員警見該名國中生神情焦慮，要該生不必太擔心，他們會全力追查，並隨即從事發地點調閱路口監視器畫面，發現監視器拍到1名不明身分的女性騎著該部未上鎖的單車逃走。

警方一連清查三天，過濾數十支監視器後，終於在彰化市長安街與和平路附近找到了被盜的單車，當時該單車也是停放在超商前，隨即通知該國中生到場。該生看到失而復得的單車時開心不已，擔心了三天的緊張的心情終於得以放鬆。

警方表示，案件不分大小，與民眾相關都是大事，也呼籲民眾在停放自行車或其他貴重物品時，務必加強安全措施，如上鎖、選擇安全的停車場所等；同時，若發現可疑人物或有任何線索，請立即報案，以便及時追回失竊財物，並逮捕犯罪嫌疑人。