台版壽司郎事件再現！一群小屁孩到超商惡作劇，其中一人將檳榔渣丟到茶葉蛋鍋內，引起網友公憤，而該名屁孩發現自己「出名」後，私訊發文者要求刪除限動，被拒絕後惱羞嗆「阿你是有吃到是不是？是在靠北三小」，讓網友搖頭沒救了。

一群小屁孩到超商嬉鬧，其中一人把檳榔渣丟到茶葉蛋鍋，旁邊朋友拍下短片，上傳到IG限動，發現事件鬧大後，緊急刪除，但早已被網友備份。

上傳影片的屁孩私訊備份網友要求下架影片，稱自己已經整鍋茶葉蛋買下賠錢，特地回去找店員開發票，還付了兩倍的金額，卻被發現拿其他超商的發票搪塞，營造已經賠錢的假象，謊言被拆穿後，屁孩惱羞成怒嗆「阿你是有吃到是不是？是在靠北三小」。

許多鄉民也直言，要求超商一定提告：「不提告的話就不去吃了」、「超商這次不好好處理，以後不敢買」、「又是8+9」、「果然是社會底層」、「沒人能治這些猴子嗎」、「這種不告的話沒天理了」、「這樣以後開放式的熟食沒人敢吃了」、「低端猴子正常發揮」。

對此超商回應，已經在第一時間將整鍋茶葉蛋報廢，進行清潔與消毒，同時將會採取法律行動捍衛門市與消費者權益。