《騎吧！哈林小隊》連夜趕騎。（好看娛樂提供）

《騎吧！哈林小隊》隊長哈林庾澄慶帶領著阿亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天挑戰18天、1200公里單車環島行程。本週哈林小隊終於返北到達新北市，並在極東點新北市貢寮三貂角燈塔插旗，面對艱難的上坡路況，柯有倫首先發難說：「以後環島要跳過這個。」卻累到連話都說不完，哈林隊長也難得哀嚎大喊 ：「沒力氣插旗了。」

環島來到最後段，哈林小隊終於騎回到新北市，考驗才正要開始，阿亮：「想說沒有幾次可以操我們了，路段越挑越難騎。」面對艱難的路程，張庭瑚則是對自己信心喊話：「再不騎就沒機會了。」當張庭瑚好心告知阿亮前面又有上坡，阿亮也無奈表示：「庭瑚不要告訴我好了，我絕望了。」就連體力過人的哈林都放棄：「不撐了，走多少算多少。」小隊全員下車用推的，沒多就又有夥伴發生摔車意外。

對於環島旅程即將結束，阿亮感性說道：「這段時間的點點滴滴，可能在未來的生活的某一天、某一個時刻，就會浮現在你的腦海當中。」柯有倫也表示：「可以看到大家的背影一起騎車，我覺得是很幸福的一件事情，一起歡笑、一起騎車，很捨不得。」難忘和哈林小隊一同經歷的十幾天環島騎車之旅。

《騎吧！哈林小隊》台視頻道每週日晚上8：00首播、 晚上10：00遠傳friDay影音獨家播出、三立都會台週六晚上8：00播出、MOMO 台週六晚上10：00播出。