桃園市體育志工協會及中華民國自行車騎士協會將於今年12月9日在桃園石門水庫辦理「2023桃園超敢動-石門水庫楓單車系列活動」，規畫有1500人挑戰的73公里環湖賽，10公里的親子逍遙騎遊，以及2至6歲的幼兒滑步車賽，邀全台老中青幼四代全家福3000人共同參與單車嘉年華會，實現帶動全民健身運動願景。

活動另一特色為落實無污染、無噪音、節能減碳政策，1500人騎乘單車預估可減碳7785公斤，參加者自備水壺，活動使用物品均以可重複利用材質為主。

「楓單車挑戰賽」分男子、女子及電輔車3組，路線環繞石門水庫，全程73公里，總爬升1170公尺，預計上午7時鳴槍出發。「楓單車騎遊」路線為石門水庫楓林步道，全程10公里，歡迎對自行車戶外騎遊有興趣的親子及大眾參與，上午8時30分出發。

另外「兒童滑步車賽」分2、3、4、5、6歲組，各組分別比賽，並頒發前6名獎勵以茲鼓勵。即日起受理報名，活動簡章及報名網址為www.cyclist.org.tw，洽詢電話02-8919-3595，LINE ID為tcf89193595，報名至11月10日截止，請所有自行車愛好者把握機會，踴躍參加。