范逸臣擔任《騎吧！哈林小隊》大來賓。（好看娛樂提供）

實境節目《騎吧！哈林小隊》本周日播出第6集，隊長哈林繼續帶著哈林小隊環島，造訪國境之南屏東恆春，預告中，已結婚生子的柯有倫大方自爆在屏東曾有一段感情，還主動打電話聯絡了「舊情人」，而對方也果真還待在屏東，網友也表示：「好期待Alan的神祕友人唷。」

節目同時迎來電影《海角七號》男主角「阿嘉」范逸臣，哈林、卜學亮再度展開「哈亮好友日常」的鬥嘴模式，當來到阿嘉的家時，阿亮搶先要求合照說：「經紀人叫我說跟小范拍一下。」哈林也不甘示弱說：「我要跟他拍。」沒多久阿亮又直接喊了一聲「澄慶啊」，就順勢把正在與范逸臣合照的哈林直接推開，畫面逗趣。

經過10天的騎乘，繞行台灣⻄半部共636公里後，哈林小隊成功插旗環島的第2座極點台灣極南點「鵝鑾鼻燈塔」，庾澄慶感性表示：「台灣最南端的燈塔，親眼目睹那感覺有一點不真實。」柯有倫開心說：「我們6個人一條心，攻佔下來，那種感覺我覺得就是爽。」