受到小犬颱風影響，各地皆有明顯雨勢。（翻攝自氣象署／林良齊台北傳真）

受到小犬颱風影響，各地皆有明顯雨勢，中央氣象署預報指出，預估小犬颱風接近台灣時仍可維持中度颱風強度，且隨著颱風接近，各地風雨及風浪將轉趨顯著，雨勢部分，北部及東北部降雨仍將持續，明天（5日）花東、恆春半島及屏東山區將有局部性的大豪雨，中部山區及南部地區也將有局部性的大雨及豪雨，澎湖、金門、馬祖雨勢也將增強，至於陸警則可能要到6日白天才會解除。

至於風力部分，中央氣象署資深預報員朱美霖說，受到颱風環流及海峽地形狹管效應影響，西半部沿海及台灣海峽風力明顯偏強，今天已有多處觀測到9至11級強陣風，蘭嶼更出現15級強陣風，隨著颱風逐漸接近東南部陸地，蘭嶼綠島甚至可能出現16級至17級強陣風，台東也會出現12至13級、14至15級強陣風，明天清晨隨著颱風通過南端陸地後，西南側未受中央山脈屏障的風勢將轉大。

朱美霖說，今晚之間雨勢最明顯為東半部至恆春半島一帶，有局部大豪雨等級降雨，甚至還有可能達超大豪雨等級，中南部雨勢則會增多並持續至6日，之後的風雨情況則要視颱風路徑遠離台灣而定，仍有不確定性。