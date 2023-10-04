據統計，截至4日上午9時，海巡人員勸離人數達122人，海巡表示，民眾若不聽勸離開，最高可開罰25萬。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

中颱小犬來勢洶洶，台東、恆春半島首當其衝，對此，海巡署南部分署第六岸巡隊3日上午10時即針對枋寮、車城、佳樂水等屏南沿海地區拉設封鎖線，禁止民眾進入避免危險發生，不料仍有民眾欲前往觀浪，據統計，截至4日上午9時，海巡人員勸離人數達122人，海巡表示，民眾若不聽勸離開，最高可開罰25萬。

海巡署表示，針對中颱小犬逐漸逼近台灣，南部分署第六岸巡隊3日上午10時完成轄內枋寮、枋山、車城、船帆石、白砂、佳樂水及旭海地區等處拉設封鎖線及派遣岸際勸離勤務，對欲下水遊憩及闖越管制區觀浪民眾進行勸離。

據統計，截至4日上午9時止，海巡已派遣勸離勤務人員140人次、巡邏車48車次，勸離人數累計達122人，42車。

海巡呼籲，颱風來襲時，岸際常有長浪發生，民眾切勿至海岸及港口觀浪，若不聽從現場勤務人員指揮，將依災害防救法第30條開立處分書、舉發單，相關違法民眾後續將面臨5萬至25萬的罰鍰，請民眾切勿以身試法。