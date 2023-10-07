小犬颱風遠離，久違的太陽露面，7日是雙十國慶連假第一天，依據屏東縣警局交控中心車流數據顯示，上午7至8時已出現大量南下出遊車潮、突破2800輛次，枋寮警分局於8時16分開始實施南下調撥車道措施，調撥台1線436.5至445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用，目前車流量大，行車秩序良好。

警方呼籲駕駛，行經車多路段時請耐心駕駛，切勿違規行駛機慢車道，以維護行車安全。