小琉球雙十連假迎來萬人登島，但卻在連假第二天（8日）傳出遊客受困礁石！海巡署南部分署第五岸巡隊8日下午5時35分接獲民眾報案稱，一名男子在威尼斯沙灘外游泳，因體力不支無法自行游回岸際，受困距岸約200公尺礁石上，海巡人員隨即出動救人，所幸沒有發生意外。
海巡人員獲報立即出動救援，同時會同琉球消防分隊等搜救單位共同派員，於晚間6時26分由海巡隊員涉水前往，成功將受困者救援上岸，經消防分隊護理人員初步檢視男子意識清醒，即由救護車送往琉球衛生所就醫，經評估僅頭部擦挫傷，經上藥包紮後已無大礙。
小琉球雙十連假迎來萬人登島，但卻在連假第二天（8日）傳出遊客受困礁石！海巡署南部分署第五岸巡隊8日下午5時35分接獲民眾報案稱，一名男子在威尼斯沙灘外游泳，因體力不支無法自行游回岸際，受困距岸約200公尺礁石上，海巡人員隨即出動救人，所幸沒有發生意外。
海巡人員獲報立即出動救援，同時會同琉球消防分隊等搜救單位共同派員，於晚間6時26分由海巡隊員涉水前往，成功將受困者救援上岸，經消防分隊護理人員初步檢視男子意識清醒，即由救護車送往琉球衛生所就醫，經評估僅頭部擦挫傷，經上藥包紮後已無大礙。
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