桃竹竹苗通勤定期票TPASS已於10月2日上路，據電子票證公司統計顯示，上路首周的使用人次已突破8萬人次。（陳育賢攝）

桃竹竹苗通勤定期票TPASS已於10月2日上路，據電子票證公司統計顯示，上路首周已超過萬人設定定期票，首周又正逢雙十連假，民眾利用TPASS搭乘大眾運輸到各處遊玩，使用桃竹竹苗定期票的民眾累計突破8萬人次，預估未來運量將會持續增長。

市長高虹安表示，桃竹竹苗通勤定期票有4種方案，其中竹竹288元定期票最划算，且設定人數最多，每天往返竹竹搭乘火車、公車的上班族或學生，非常踴躍使用。

另外，設定定期票的民眾，除通勤、通學之外，假日觀光旅遊也可以使用TPASS搭乘市區公車、公路客運、YouBike等大眾運輸交通工具，暢遊優惠區間的觀光景點，也歡迎桃園、苗栗鄰近縣市的民眾多多使用TPASS，搭乘火車來到新竹火車站，再轉乘公車至新竹漁港，造訪竹市知名景觀波光市集、魚麟天梯及17公里海岸線等知名景點遊玩。

交通處長倪茂榮表示，桃竹竹苗通勤定期票設定及使用人數持續增加，經電子票證公司統計，4種定期票方案以竹竹288元方案最多人設定，占40％；第2名為桃竹竹799元方案，占30％。

另經電子票證公司統計，TPASS上路首周突破8萬人次，並以台鐵為最多人使用，占59％，第2名為公車、客運，占28％，期望持續增加使用人數，能減輕市區交通負擔，造福更多市民朋友。

交通處表示，TPASS上路首周，經向客運業者及服務據點了解，整體運作良好，且因提早開放設定定期票，約5成民眾在上路前即完成設定，有效分散人潮，上路首日亦無排隊設定人潮。

台鐵新竹站也因應定期票使用人潮，進站閘門已增加專屬通道，若無法疏解人潮也會緊急調度一般閘門供旅客使用，在出站閘門全數都設置TPASS刷卡機，加速旅客出站，台鐵新竹站也會增加人員協助引導民眾進、出站，確保車站順利運作。

交通處提醒民眾，首次使用TPASS務必至桃竹竹苗區域內火車、公車、客運、桃捷等交通工具完成1次「進、出站或上、下車刷卡」才能啟用定期票，而公共自行車則不提供啟用服務。