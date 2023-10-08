小嫻近年將生活重心放在墾丁，在螢光幕前曝光機會銳減，主持及戲劇也有好一段時間未推出新作，去年（2022）5月結束與男星金剛近2年的戀情，她的單身生活過得相當愜意，近日小犬颱風過境，她臉書上詢問：「連假有多少人要來墾丁玩的？颱風過後重建家園中」並曬出比基尼照，辣翻許多網友。

小嫻去年5月與金剛因個性差異而分手，恢復單身的小嫻繼續定居屏東，享受悠閒漫步調的生活，最近小犬颱風過境，屏東恆春半島災情嚴重，她也在臉書上詢問網友們：「先問一下，連假有多少人要來墾丁玩的？颱風過後重建家園中」

此外她還曬出一張辣照，只見她身穿深紅色繞頸式比基尼，下班身材則搭深藍色V字泳褲，健康的小麥色肌膚與曼妙的身材曲線一覽無遺，照片曝光後，得到萬人按讚，紛紛讚美她：「身材比十年前更fit」、「美成這樣！！墾丁加油」、「哇！這張照片好美」、「好美的曲線」、「辣到我心裡」

事實上，小嫻近年逐漸減少曝光，常被外界關心「妳為什麼不上節目了」、「妳為什麼不演戲了」，她表示背後原因很簡單，在於目前想過自己想要的生活，求不要太複雜，不過遇見合適的機會還是會勇於嘗試，「勇敢去嘗試不同的表演方式，或許會在這其中開創新的自己」。