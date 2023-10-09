客委會與紙風車劇團聯手打造的兒童劇《雨馬》，9日起一連兩天在屏東潮州鎮福星路停車場展開演出，陪伴大人小孩一同歡度國慶連假。（林和生攝）

由客委會與紙風車劇團聯手打造，新一代客家文化大使、也是最重量級演員「雨馬」，於國慶日現蹤屏東，9日起一連兩天在屏東縣潮州鎮福星路停車場，展開為期共8場精華版演出，每場30分鐘、自由入場，陪伴國境之南的大人小孩歡度國慶連假。

為能讓學童沉浸客家語言及文化之中，屏東特別規劃客庄學校場，邀請縣內8鄉鎮、客家庄22所學校，及在地客語生活學校師生前往看戲，期望透過雨馬演出讓客語學習有運用和落實的機會。

高達10公尺、體重7噸的雨馬，以客家花布中代表喜氣跟富貴的花紋，及客家阿婆兒時零嘴「餘甘子」為設計，加上象徵祝福與希望的彩虹色馬鬃與尾巴，行走時眼睛開闔、張嘴噴氣，每每引起現場孩子驚呼連連。

客委會副主委周江杰表示，《雨馬》將新舊客家意涵融冶成創新的意象，向孩子們傳遞客家精神，是新一代的、最巨大、最重量級的客家文化大使，深切期盼牠能一直走南闖北走下去。

屏東縣周春米縣長則說，很高興能和客委會共同主辦此次演出，促成身披客家元素，又是全臺最吸睛的大型藝術行動裝置雨馬到屏東，讓屏東縣在地的孩子能看見不一樣的客家文化呈現方式。

身為此劇藝術監督、也是原作者李遠（小野）對於「雨馬」能夠前往各縣市演出表示表示，此次在屏東特地增加地方元素，讓戲劇以全新面貌演出，期昐能透過雨馬披著幸福彩虹的身姿，帶給世界活力與希望。