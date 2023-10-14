2023屏東縣滿州佳樂水國際衝浪嘉年華14日登場，賽事一連3天精彩連連，不僅參賽選手破往年紀錄多達近300人，女性參賽者也變多，因此今年賽事特別加開長板新人組。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

2023屏東縣滿州佳樂水國際衝浪嘉年華14日登場，賽事一連3天精彩連連，不僅參賽選手破往年紀錄多達近300人，女性參賽者也變多，因此今年賽事特別加開長板新人組。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

2023屏東縣滿州佳樂水國際衝浪嘉年華14日登場，賽事一連3天精彩連連，不僅參賽選手破往年紀錄多達近300人，女性參賽者也變多，因此今年賽事特別加開長板新人組。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

2023屏東縣滿州佳樂水國際衝浪嘉年華14日登場，賽事一連3天精彩連連，不僅參賽選手破往年紀錄多達近300人，女性參賽者也變多，因此今年賽事特別加開長板新人組。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

2023屏東縣滿州佳樂水國際衝浪嘉年華14日登場，賽事一連3天精彩連連，不僅參賽選手破往年紀錄多達近300人，女性參賽者也變多，因此今年賽事特別加開長板新人組。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

2023屏東縣滿州佳樂水國際衝浪嘉年華14日登場，賽事一連3天精彩連連，不僅參賽選手破往年紀錄多達近300人，女性參賽者也變多，因此今年賽事特別加開長板新人組，此外還首次採用與國際賽事WSL同步的線上評分系統，盼讓台灣在地衝浪賽事能夠與國際接軌。

屏縣府交旅處指出，今年參賽選手破往年紀錄，有將近300位參賽選手，要在3天內讓300位選手比完賽，實在是件非常⼤的⼯程，14日共開2個賽場，總共有268位選⼿上陣，而為因應近年來衝浪風氣⼤盛，今年賽事加開長板新⼈組，在報名剛開的第⼀個⼩時內，全部滿額。

交旅處表示，衝浪雖說被分類在極限運動，但近年來衝浪風氣⼤開，有愈來愈多的女性朋友與青少年也加入衝浪運動，14日共比了男子／女子長板新⼈組、業餘男子／女⼦短板組、長板男子／女子公開組、U12青少年組、男子長板業餘組和SUP組的初賽，共67場次268⼈。

此外，今年賽事還首次採⽤與國際賽事WSL同步的線上評分系統，交旅處說，希望能夠讓台灣在地的衝浪賽事與國際接軌，讓台灣的賽事也可以真正被國際看⾒，而15日仍有百位選⼿將在海上⼀較⾼下，賽事愈來愈精彩。

交旅處強調，除了賽事外，現場還有海洋市集音樂會與⼿作體驗，40多攤的美食與⼿作攤，再加上今年加開的「寵物衝浪賽事」、為浪浪而唱的草地音樂會，氣氛愜意又歡樂。