業者們展示在地特色美食及招牌伴手禮。（張毓翎攝）

「大新營嘉年華」是台南市新營區一年一度的盛事，今年已邁入第13個年頭，11月4、5日將於民權路封街舉辦。（張毓翎攝）

「大新營嘉年華」是台南市新營區一年一度的盛事，今年已邁入第13個年頭，11月4、5日將於民權路封街舉辦，邀請150位商家到場展售，現場還有義賣、DIY等活動，主辦單位提供空氣清淨機、任天堂遊戲機等多樣獎品讓民眾摸彩；此外，為了鼓勵民眾騎乘YouBike遊新營糖鐵自行車道，特別規畫拍照打卡送摸彩券，推展新營觀光。

新營區公所表示，今年大新營嘉年華有除了有「大台南特色商品展售」、「新營店家歡樂GO」、「新營人來讚聲」、「公益競標愛心義賣」、「草地親子DIY」及「街頭實境秀」等系列活動外，85度c咖啡蛋糕烘焙坊後方公園也有市集推「集3章換1張」活動，只要消費就送1枚戳章，集滿3枚即兌換1張摸彩券，藉此衝買氣。

新營區公所18日偕商家宣傳大新營嘉年華，並展示在地特色美食及招牌伴手禮，副祕書長王揚智、市府經發局長林榮川、市議員蔡育輝、王宣貿、沈家鳳等人都到場，一同宣布大新營嘉年華已正式起跑；王揚智說，他在新營20多年，還不曉得有這些小吃及農特產品，希望大家也別錯過今年的大新營嘉年華。

南瀛親子館在活動2天的上、下午，共開設4門親子DIY課程，每門課程只限100人現場報名，凡是只要參加現場由南瀛親子館規畫的任一門親子DIY課程，可以兌換1張摸彩券，現場還會準備多樣玩具或教具讓大小朋友同樂。

新營區公所補充，YouBike今年進駐新營後，漸漸成為許多人通勤、休閒、代步的最佳選擇，這次大新營嘉年華規畫「新影糖鐵傳騎」，只要在新營轄內指定景點中的任2處找到活動海報並合影上傳臉書，再標註「大新營嘉年華」也送1張摸彩券。