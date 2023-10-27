臺灣警察專科學校今（27）日舉辦78週年校慶大會，由警政署陳副署長永利親臨主持。（圖／警專提供）

臺灣警察專科學校今（27）日舉辦78週年校慶大會，由警政署陳副署長永利親臨主持，在會中頒發警專第19屆傑出校友獎牌、警察獎章、112年警專績優教職員工，何明洲會長並頒獎112年警專遴薦校友總會績優教職員工。

臺灣警察專科學校今（27）日舉辦78週年校慶大會，由警政署陳副署長永利親臨主持。（圖／警專提供）

警政署副署長陳永利表示，多年來，警專培育無數警察、消防、海巡菁英，為國家社會的穩定立下良好的根基。感謝警專所有默默耕耘的教育者無私地傳道、授業、解惑，更要感謝眾多行政人員的努力，因為有各位的支持，人才的培育才能順利推動發展，國家繁榮的資產才得以生生不息。

同時勉勵：警專是警察人才培育的搖籃，社會治安的磐石，期待學校除保持優良的教育傳統外，訓練課程也要與時俱進，持續引導學生學習並關注新知，使其具備未來執勤時的正確觀念，讓學術與實務能順利接軌。

警察肩負保家衛民的重責大任，消防是救難先鋒，海巡則身負國境安全的把關。現今社會變遷日新月異，犯罪手法層出不窮，各項治安及破案對策應跳脫傳統陳舊思維，積極回應民眾期待，因此，警察教育必須與時俱進，方能掌握時代脈動。

警專在培養的是未來第一線的執法者，執法人員養成教育的精進，一直是政府相當重視的課題。希望警專的教學能夠持續掌握社會脈動，讓同學們關注新的知識，具備各項新的技能，為往後執勤做最完善的準備，讓學術與實務能更加精進。最後，副署長再次祝福警專78周年生日快樂，更要祝福所有的貴賓、師長、教官們事事如意、健康、家庭美滿。