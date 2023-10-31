基隆市議會31日進行警察局業務報告，多位議員針對監視器損壞妥善率問題提出質詢。警察局長張樹德（中）則回應，目前已編列3.45億元預算，預計2025年共可完成汰換3430支監視器，至於目前因為監視器故障等待汰換而有「過渡期」的區域，會加強巡邏。（徐佑昇攝）

基隆市議會31日進行警察局業務報告，多位市議員都關心基隆市目前警察局轄下監視器的妥善率低落問題。基隆市警察局長張樹德表示，目前因為有新舊監視器更新問題，處於「青黃不接」的狀態，因為要換新了所以就不先修舊的，今年主要會針對第一分局與第四分局的轄區更新約600支監視器，接下來會逐年汰換，預估最終妥善率能達到97％。

針對基隆市許多監視器處於故障狀態未修復問題，民進黨市議員吳驊珈質詢表示，其選區安樂區像是先前女子遭毆打重傷的相關路段，監視器故障待修問題遲遲未解決，有許多交通與治安案件都因為監視器無法運作造成辦案困難，所以希望市警局可以明確就到底有多少監視器損壞？以及何時能修復？市警局需完整檢討。

國民黨市議員韓世昱表示，監視器故障問題一直是基隆治安的隱憂，而目前的監視器多屬於「類比型」的監視器，資料的運用與精細都比「數位型」差，他上會期就有提出，也希望能一併更換。

韓並強調，尤其是基隆巷弄間雖然監視器是歸民政處管，但往往是最容易發生治安事件的死角，希望能和警方的系統做一個整合平台，不要各自為政，並建議能參考看看新北的「雲龍系統」，在市內全面更新監視器的同時，也讓治安監控更有效益。

張樹德回應，目前有編列汰換監視器數量為3430支，自2022年至2026年共編列預算3.45億餘元，目前妥善率僅有73.16％，會比較差的原因是因為監視器要逐年汰換，在成本的考量上，若已要換新的，舊的可能就先不修，所以才有「青黃不接」的狀態。

張樹德強調，監視器故障的相關區域，會安排規畫相對應的巡邏熱點，不至於會讓治安防範變差，而去年已換新建置完成600支監視器，主要以第一分局與第四分局轄區為主，未來逐年依序更換780支、1250支以及800隻，預計2025年可以全部3430支更換完成，妥善率可達到97％。