新北市五股區忠孝路與天乙路交叉口附近，今天（22日）下午3時許，一名送瓦斯的李姓男子騎機車行經該處，與對向機車發生碰撞，因撞撞擊機車上的瓦斯鋼瓶摔落地面，民眾擔心瓦斯瓶有洩漏，加上2人都有受傷，立即打電話請消防隊到場協助，所幸雙方騎士都只受到輕傷，瓦斯鋼瓶也在瓦斯行老闆到達後，順利將瓦斯罐全數移除。

車禍現場是轉彎處，現場沒有監視器。（警方提供）

消防隊表示，當時獲報該處有車禍緊急救援任務，立即派遣轄區五股分隊前往救援，到達後發現是機車碰撞倒地，現場有2名傷者，旁邊有散落的瓦斯鋼瓶，在現場確認鋼瓶已無洩漏狀況，且傷者都只有受到輕傷，隨後由救護人員將人送醫。

轄區警方表示，陳姓騎士（21歲）與瓦斯送貨員李姓騎士（38歲），在該路段發生車禍，發生車禍的地點附近都是墳墓，該路段都沒有交通號誌，也沒有監視器，疑似轉彎時發生碰撞，這起車禍發生原因疑似是路況不熟閃避車輛時導致，雙方傷者都已經送醫，現場瓦斯桶洩氣狀況也已經排除，至於雙方有無酒駕，以及發生原因，還有待警方調查後釐清。