屏東佳冬鄉81歲王姓婦人28日頭戴斗笠、腳穿雨鞋騎機車南下行經台一線428公里欲迴轉北上車道時，與北向小客車發生嚴重撞擊，王婦當場噴飛數公尺、無生命跡象，送醫後不治。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東佳冬鄉81歲王姓婦人28日頭戴斗笠、腳穿雨鞋騎機車南下行經台一線428公里欲迴轉北上車道時，與北向小客車發生嚴重撞擊，王婦當場噴飛數公尺、無生命跡象，送醫後不治。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東佳冬鄉28日驚傳死亡車禍，81歲王姓婦人頭戴斗笠、腳穿雨鞋騎機車南下行經台一線428公里欲迴轉北上車道時，與北向駕駛小客車的24歲鄭男發生嚴重撞擊，王婦當場噴飛數公尺、無生命跡象，送醫後不治，鄭男則無受傷，警方表示，雙方酒測值都為零，肇事原因尚待釐清中。

枋寮警分局表示，28日上午7時57分獲報，佳冬鄉台1線428公里處發生死亡車禍，員警到場處理後發現，81歲王婦騎機車沿台1線南下行駛至肇事地點欲迴轉至北上車道時，與開車北上的24歲鄭男發生撞擊，王婦受傷嚴重、當場沒有生命跡象，送醫後不治，鄭男則無受傷。

警方指出，王婦沒有帶安全帽，而是戴斗笠、穿雨鞋，至於鄭男是否有車速過快的問題，因現場沒有監視器、車上也沒有行車記錄器，所以車速部分還要再調查，整起肇事原因尚待釐清。

警方再次呼籲，用路人行經路口時務必減速慢行，欲轉彎或迴轉時應禮讓直行車先行，以減少交通事故發生。