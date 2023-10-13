連鎖超商今天起進駐台東監理站，監理站服務更多元且便利。（台東監理站提供／蔡旻妤台東傳真）

連鎖超商今天起進駐台東監理站，監理站服務更多元且便利。（台東監理站提供／蔡旻妤台東傳真）

連鎖超商今天起進駐台東監理站，監理站服務更多元且便利。（台東監理站提供／蔡旻妤台東傳真）

台東地區第1間超商進駐台東監理站，未來服務更多元化，高雄區監理所長李瑞銘致詞表示，為提供更優質的洽公環境，引進超商進駐，提供各項代收服務，並設置ATM提供洽公民眾使用，讓服務更多元且便利。

台東監理站今天舉行開幕活動，包括李瑞銘、OKmart（來來超商股份有限公司）總經理魏國志、台東市公所陳銘風市長、台東縣政府稅局鄭春祝副局長、豐安里長陳進丁及永樂派出所副所長曾光煜共襄盛舉，見證機關、民眾、超商三贏的嶄新格局。

李瑞銘也提到，OKmart超商進駐台東監理站後，除了提供各項代收牌照稅、燃料費及停車費等服務外，民眾辦理車輛停駛、繳銷、註銷及報廢等監理業務，亦可透過OK mart店到店將車牌寄送到監理(所)站、另外線上監理服務網申請日文譯本或審查證明，也可選擇OKmart店到店取件，即日起至今年12月31日期間原價60元的寄件費，限時享35元優惠，歡迎民眾多加利用。

OK超商總經理魏國志表示，OKmart於1988年成立至今，秉持便利服務的核心精神，除全台門市服務，在超取、寄取件的服務上也多元便利。此次進駐台東監理站，期待滿足便民服務與民生消費需求。